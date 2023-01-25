رصف 30 ألف متر مسطح بـ"الإنترلوك" بشوارع المراغة بسوهاج بتكلفة 6 ملايين جنيه

سوهاج عمرو خلف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة أعمال تطوير ورصف الشوارع الفرعية والحواري بالمدينة، حيث تم استهداف تركيب 30 ألف متر مسطح من بلاط الإنترلوك بتكلفة 6 ملايين جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تركيب 20 ألف متر مسطح من الإنترلوك بشوارع المدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه حتى الآن، ضمن خطة الرصف التي تستهدف 30 ألف متر مسطح من الإنترلوك، مشيرا إلى استمرار أعمال المتابعة لتركيب الإنترلوك بتفرعات شارع عبد المنعم رياض، وشارع الجلاء، وبعض تفرعات شوارع المدينة، المنتهية بها أعمال "الغاز، ومياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات" مؤكدا على المتابعة المستمرة للأعمال مع الالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ، ومراعاة الجداول الزمنية لانتهاء كافة الأعمال.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد أكد فى وقت سابق أن عام 2022 المنقضي قد شهد حجم استثمارات غير مسبوق في تاريخ المحافظة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بلغ 31 مليار و 144 مليون جنيه، بمختلف مراكز المحافظة، منها 29 مليار و 480 مليون جنيه، قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بالإضافة إلى مليار و 664 مليون جنيه قيمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي أنجزتها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن تلك المشروعات شملت "محطات مياه شرب، ومحطات معالجة صرف صحي، وخطوط طرد، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط مياه شرب جديدة"؛ لخدمة المواطن السوهاجي بمختلف مدن وقرى المحافظة.