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رسالة ماجستير بـ"إعلام المنوفية" تناقش "اتجاهات الصحفيين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى"

الأربعاء، 25 يناير 2023 02:55 م
رسالة ماجستير بـ"إعلام المنوفية" تناقش "اتجاهات الصحفيين نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى" مناقشة رسالة دكتوراه بإعلام المنوفية
كتب محمد صبحى

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وافقت لجنة المناقشة والحكم بكلية الإعلام جامعة المنوفية، علي منح الباحثة منار مصطفي بحيري، درجة "الماجستير"، في الصحافة بتقدير ممتاز، في رسالتها المعنونة بـ"اتجاهات الصحفيين المصريين نحو إشكاليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية»، بتقدير ممتاز".
 
وقالت الباحثة منار بحيري، إن نتائج الدراسة أوضحت أن القائم بالاتصال يُوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحفي بنسبة 68.5% وهي بنسبة كبيرة.
 
وأشارت الباحثة إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز من الأداء المهني الصحفيين بنسبة 55.5% بدرجة كبيرة، موضحة أن الدراسة أظهرت أن من أهم المهارات المكتسبة من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي كانت السرعة بنسبة 28% يليها في المرتبة الثانية زيادة الإنتاج الصحفي اليومي بنسبة 26% يليها في المرتبة الثالثة الدقة بنسبة 22.1% يليها في المرتبة الرابعة الاطلاع على العديد من المصادر الخبرية بنسبة 21.6%.
 
ولفتت بحيرى إلى أن الدراسة بحثت مدى مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في معرفة الصحفيين بسمات الجمهور المستهدف والتي جاءت بنسبة 55% بدرجة كبيرة.
 
وأوصت الدراسة بأهمية التدريب المستمر للصحفيين وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي وتعلم آليات التعامل مع التقنيات الحديثة وخوارزميتها والاستفادة من خبرات المبرمجين، والعمل على تطوير البرامج والأنظمة داخل غرف الأخبار الذكية لكي تكون قادرة على التعامل مع أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
 
كما شملت التوصيات إضافة مقررات تدريبية خاصة بطلبة كليات الإعلام وأقسام الصحافة بالجامعات المصرية لتخريج صحفيين مؤهلين وقادرين على مواكبة سوق العمل في العصر الرقمي.
 
فيما تكونت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من الدكتورة نادية القاضى عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية مشرفا، الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام جامعة بنى سويف مناقشا، الدكتورة شيرين البحيرى رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية مناقشا، والدكتور عاطف يوسف مدرس الصحافة كلية الإعلام جامعة المنوفية مشرفا.
 
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