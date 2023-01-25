رئيس وزراء الهند: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى حافظت على مصر من الفوضى

كتب محمد الجالى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس وزراء الهند أعرب عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادته الحكيمة التى حافظت على الامن والاستقرار ومؤسسات الدولة فى مصر عقب ما شهدته المنطقة من احداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربى، وكذلك للنهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعباً تتشرف بزيارته، كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية، موضحا ان تلك المشاركة تضيف طابع خاص ورونقاً لاحتفالات الهند.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دار الضيافة الحكومى "قصر حيدر آباد" بنيودلهي لإجراء مباحثات على مستوى القمة مع "ناريندرا مودي" رئيس الوزراء الهندي.