رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع السفير الفرنسى التعاون لنقل الخبرات الفرنسية

التقى الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، مع السفير مارك باريتى، سفير فرنسا لدى مصر، ورومان جيزارد، المدير القُطرى للأعمال فى فرنسا، وإيلودى مونتداجو، نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية، وهنا الجوهرى، المستشار التجارى الأول لدى وكالة بيزنس فرانس، وسارة جيكويل، رئيس البنية التحتية والتنمية المستدامة والمديرية العامة للمالية، وذلك بمقر السفارة الفرنسية فى مصر.

واستهل الدكتور أحمد السبكى، اللقاء بتوجيه الشكر للسفير الفرنسى على الدعم الكامل الذى تقدمه دولة فرنسا ممثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر فى مجال الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا أنها ستظل شريكًا أساسيًا لمصر فى تقديم خبراتها بمجال تطوير منظومة الرعاية الصحية، والتحول الرقمى للخدمات.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين فى قطاع الرعاية الصحية واستكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل، والاستفادة من فرنسا فى نقل الخبرات لتطوير الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وكذلك الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى المحاور التنموية التى يتم تنفيذها بالهيئة، كما ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون مع شركات التأمين الطبى الفرنسية فى مجال السياحة العلاجية، ودعم خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتجهيزاتها حسب المعايير العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أهمية تعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا لنقل الخبرات لدعم مصر فى تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وأهمها فى مجال الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل، وكذلك تطوير التعاون المشترك من خلال التشجيع على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها منظومة التأمين الصحى الشامل فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

ومن جانبه، أكد السفير الفرنسى، حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى صالح العملية التنموية الجارية فى مصر، وأهمها تطوير منظومة الرعاية الصحية، لا سيما فى ظل الجهود التى تبذلها مصر فى شتى مجالات الرعاية الصحية وإنجاز العديد من التغيرات الإيجابية والنجاحات بمنظومة التأمين الصحى الشامل، لضمان إرساء نظام رعاية صحية قوى وفعال ومرن ومستدام، ويحقق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

كما أشادت الوكالة الفرنسية للتنمية، بنجاح مشروع التأمين الصحى الشامل، مؤكدة استمرار دعم عمليات الإصلاح الصحى الشامل فى مصر.