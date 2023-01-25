رئيس مياه القناة: فرق الشبكات تواصل أعمال تطهير خطوط الصرف بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، عن مد وإنشاء خطوط صرف صحى جديدة وتغير الوصلات المنزلية، بمنطقة حى أول محافظة الإسماعيلية، وذلك قبل بدء أعمال خطة المحافظة رصف الشوارع وتطوير وتوسعة الميادين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه سوف يتم البدء فى مد وإنشاء خط صرف صحى جديد بمنطقة حى أول الإسماعيلية من شارع محمد على، إلى شارع سيتى، مرور بشوارع مكة، والجامع، وشارع سورية، وشارع الخلفاء الراشدين، وشارع دمشق، وشارع الاستقلال، وشارع داؤد حمدان، والكرنك، وأمون، للوصول لمحطة رفع صرف صحى مصطفى كامل، بالإضافة إلى إنشاء غرف تفتيش بالوعات جديدة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على تغير الوصلات المنزلية فى تلك المناطق بوصلات منزلية جديدة، وذلك قبل بدء أعمال خطة المحافظة لرصف الشوارع وتطوير وتوسعة الميادين، منها حارة عبد المجيد، وحارة عبد الرحمن، وحارة عبد الحميد، وتلك الأعمال سوف تساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة شبكة الصرف الصحى بحى اول محافظة الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الشبكات تواصل أعمال الملس والتطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى، فى " محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية التى تجريها الشركة بنطاق محافظات القناة، مضيفا أن الهدف من تكثيف أعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحى هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسدادات بخطوط وشبكات الصرف الصحى، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق الطوارئ وفنيو شبكات مياه الشرب تمكنوا من إصلاح عدة أعطال كسور مفاجئة فى خطوط وشبكات المياه خلال الـ 24 ساعة الماضية فى وقت قياسى، مع توفير مياه الشرب النقية للمواطنين، حيث تم إصلاح خط قطر 500 مم بمنطقة تل أبوحامد بالتل الكبير، وإصلاح خط 300 مم بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وإصلاح خط قطر 6 بوصة بمنطقة الغطوس بالقنطرة شرق.