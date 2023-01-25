رئيس جمهورية الهند تستقبل الرئيس السيسى بقصر "راشتراباتى بهافان"

كتب محمد الجالى

استقبلت "دروبادى مورمو" رئيس جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.