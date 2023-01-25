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رئيس جمهورية الهند تستقبل الرئيس السيسى بقصر "راشتراباتى بهافان"

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:40 م
رئيس جمهورية الهند تستقبل الرئيس السيسى بقصر "راشتراباتى بهافان" زيارة الرئيس السيسى للهند
كتب محمد الجالى

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استقبلت "دروبادى مورمو" رئيس جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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