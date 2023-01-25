الرئيسية أخبار عاجلة رئيس جمهورية الهند تستقبل الرئيس السيسى بقصر "راشتراباتى بهافان" الأربعاء، 25 يناير 2023 04:40 م زيارة الرئيس السيسى للهند كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبلت "دروبادى مورمو" رئيس جمهورية الهند، الرئيس عبد الفتاح السيسى في قصر "راشتراباتي بهافان" الجمهوري بنيودلهي. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الهند رئيسة الهند عاجل اليوم السابع بلس الرئيس السيسي زيارة السيسي للهند ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند علاقات مصر بالهند زيارة الرئيس السيسي للهند الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا مع رؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود.. أكد حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى.. الرئيس: المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها توفر فرصًا استثمارية متنوعة الأربعاء، 25 يناير 2023 02:12 م الرئيس السيسى يؤكد للشركات الهندية حرص مصر على تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى الأربعاء، 25 يناير 2023 02:06 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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