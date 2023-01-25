رئيس جامعة الإسكندرية يوجه باتخاذ كافة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

طالب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب، والإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني اعتباراً من يوم 11 فبراير المقبل، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية، وتجهيز كميات كافية من مواد التعقيم اللازمة؛ لتطهير جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، والإنتهاء أيضاً من كافة أعمال الصيانة خلال أجازة منتصف العام الدراسي.

وقال بيان الجامعة اليوم " قدم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، التهنئة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير، كما قدم الشكر لعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة وأمين عام الجامعة والجهاز الإداري بالجامعة على الإنضباط الكامل في تنظيم أعمال إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023 وإنتهاءها على النحو الأمثل،

وقدم رئيس الجامعة الشكر للعمداء على سرعة الاستجابة لطلب الجامعة في اختيار مساعدين للعمداء والوكلاء، لافتاً أن الجامعة ستقوم بإعداد حزمة من الدورات التدريبية فى النواحى الإدارية والقانونية والمالية وذلك فى إطار إعداد جيل مؤهل لقيادة الجامعة في المستقبل.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج الماجستير المهني في التعليم المهن الصحية ووافق على إنشاء برنامج الدبلومة المهنية في الطب الوقائي لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد البحوث الطبية كما ووافق على تشكيل لجنة لوضع أطر الإتفاق مع منصة كورسيرا العالمية (Coursera) والهيئات الدولية المرموقة الأخرى، لإتاحة كورسات هذه المنصات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف تنمية مهاراتهم من خلال الالتحاق بأي من الكورسات المتاحة على هذه المنصات والحصول على شهادة إلكترونية معتمدة من الجامعة الدولية المقدمة لهذه الكورسات.