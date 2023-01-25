رئيس العراق: إقرار قانون الموازنة قريبا.. ولدينا برنامج تنموى شامل

أ ش أ

قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، إن قانون الموازنة الاتحادية سيتم إقراره قريبا، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامج شامل للارتقاء بالمستويين المعيشي والخدمي، حيث إنها وضعت خططا استراتيجية لبناء المدينة الصناعية وإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وأخرى لإنتاج النفط والغاز.

وأكد الرئيس العراقي - خلال لقائه، في قصر بغداد، عدداً من سفراء الدول الآسيوية وروسيا الاتحادية - أهمية توسيع سبل التعاون بين العراق وبلدانهم، بما يحقق تطلعات الشعوب في التقدم والرفاه، كما سلط الضوء في حديث موسع على ما يعيشه العراق اليوم من عهد جديد، عراق بلا إرهاب وعنف وحروب".

وأضاف رشيد - بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي، وأذاعته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن العاصمة بغداد وكل المحافظات لاسيما نينوى، تعيش استقرارا أمنياً بعد أن عانى بعضها من تسلط الإرهاب، فيما تتمتع المؤسسات الخدمية والصحية بوضع جيد، حيث تقدم خدماتها للمواطنين.

وعن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، شدد رشيد على أن العلاقات بينهما جيدة، وهناك رغبة مشتركة لوضع حلول جذرية للمسائل العالقة، وفقا للدستور والقانون .