و أشار الرئيس الصيني في كلمته عبر الفيديو خلال القمة السابعة لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس،اليوم الأربعاء وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، إلى أن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أعضاء مهمون في العالم النامي، وتضطلع أيضاً بدور نشط في الحوكمة العالمية وتقدم مساهمات مهمة فيها، موضحا أن تلك المجموعة قد نمت لتصبح قوة دافعة لا غنى عنها وراء التعاون العالمي بين بلدان الجنوب، كما لعبت المجموعة دوراً هاماً في حماية السلام الإقليمي وتعزيز التنمية المشتركة ودفع التكامل الإقليمي، مؤكدا أن بلاده تدعم دائماً عملية التكامل الإقليمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف أن الصين تعتبر مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، شريكاً رئيسياً في تعزيز التضامن بين البلدان النامية وتعزيز تعاون جنوب - جنوب. وهذا هو السبب في أن الصين تعمل مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتقوية منتدى الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشكل مطرد والمضي قدما بالعلاقات بين الصين وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لتدخل عصراً جديداً يتسم بالمساواة، والمنفعة المتبادلة، والابتكار، والانفتاح والفوائد للشعوب".

وأوضح أن الصين مستعدة لمواصلة العمل مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمساعدة بعضها البعض وإحراز تقدم معاً، والدعوة إلى "السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية" -- القيم المشتركة للبشرية.

