وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال الزيارة الرسمية التى بدأها رئيس دولة الإمارات إلى باكستان، اليوم الأربعاء.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن الزيارة تمثل دافعا قويا نحو تنمية علاقات البلدين وتأتي في إطار اهتمامهما المشترك بترسيخها وتنميتها.. معربا عن اعتزاز بلده بالعلاقات التى تجمعها مع دولة الإمارات.

واستعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتماشى مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.