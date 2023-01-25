ختام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة حلوان الأهلية

كتب محمد صبحى

اختتمت جامعة حلوان الأهلية اختبارات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي 2022 / 2023، وقام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية للجامعة الأهلية، والتقى مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات؛ والحرص على تذليل أية عقبات خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أثنى على الجهود المبذولة في الالتزام بالخطة التي وضعتها الجامعة، لأداء الامتحانات، فضلًا عن التزام أعضاء هيئة التدريس، مسئولي البرامج؛ بالإشراف المستمر على انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على مواصلة العمل داخل الكنترولات على قدم وساق حتى يتسنى إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في أسرع وقت.

وأشاد رئيس الجامعة، بنجاح أعمال أول امتحانات بجامعة حلوان الأهلية منذ بدء الدراسة في أول أكتوبر 2022، موجها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، لما بذلوه من مجهودات كبيرة، ساهمت في انتهاء الامتحانات على هذا النحو المشرف.