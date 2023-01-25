حملات تموينية متنوعة بأسواق دمياط لضبط الأسعار

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عدة حملات تموينية متنوعة بأسواق دمياط.

أسفرت عن ضبط42 محضر بمنطقة المظلوم وميدان سرور( قسم أول دمياط ).وضبط 45 محضر بناحية الشعراء والخلفيه وأولاد حمام (مركز دمياط).وضبط ٤٤محضر بناحية كرم ورزوق وحجاجه ( مركز فارسكور).تصدرها ضبط عدد 2 مخالفة بيع السكر بأسعار مغالى فيها بمبلغ 22 جنيه بأزيد عن السعر الرسمى. فضلا على عدد 75 محضر عدم إعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل.مع 6 محضر عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الإخفاء، 2 مناديب توزيع غاز بدون تصريح معتمد..محضر مخالفة بدال تموينى للقرارات المنظمة، 2 مخبز بلدى مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن فضلا على 37 محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية وتعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها

وأكد على الغزاوى مدير عام تموين دمياط على طمأنة جميع المواطنين بتوفير الأرصدة الكافية من كافة السلع الأساسية وعرضها بأقل الأسعار بتخفيضات تتراوح من 10 إلى 30 %، بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بجميع مدن المحافظة مع استمرار جهود المديرية بضخ كميات من الأرز الفاخر بمعدل 20 طن فى المتوسط يوميا.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة ومحاربة الجشع والمغالاة فى الأسعار.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى، عن تحرير 916 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التى شنتها خلال النصف الأول من شهر يناير الجارى، وتم تحرير 63 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.