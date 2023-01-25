حبس سائق وجده فى واقعة مقتل نجار دهسا تحت عجلات جرار زراعى بالشرقية

قررت نيابة مركز الزقازيق العامة، حبس سائق وجده، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بقتل سائق دهسا تحت عجلات جرار زراعى بقرية زهراء بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لخلافات على العمل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود إشارة مستشفى الزقازيق الجامعى، بوصول " عبد النبى محمد " 43 عاما سائق، مقيم قرية الزهراء بردين جثة هامدة، إثر إصابات متعددة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزقازيق الجامعى.

فيما تبين من التحريات الأولية أن المجنى عليه مشهود له بحسن الخلق، وكان يعمل نجار مسلح وقام مؤخرا بشراء جرار زراعى للعمل عليه بالقرية، وحدثت بينه وبين أخر خلافات بسبب العمل، أمس قام " أحمد م ب" 29 عاما مقيم زهراء بردين، بتحريض من جده، بالتعمد إصابته وقتله بدهسه تحت عجلات الجرار الذى يعمل عليه وذلك خشية من منافسته له فى العمل، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والسلاح المستخدم فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وجده لقيامه بالتحريض وتم وإحالتهما للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق متصل سائق مصرعه متأثرا بإصابته بـ 3 طعنات متفرقة بالصدر على يد أخر بالموقف وشقيقه بسبب أولوية المرور داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول " أحمد ص م " 24 عاما مقيم العاشر من رمضا، جثة هامدة إثر إصابته بـ3 طعنات بالصدر، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى.

فيما تبين من التحريات الأولية وقوع مشادة كلامية داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان نطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بين المجنى عليه وسائق وشقيقه أولوية المرور داخل الموقف، وتطورت المشادة إلى مشاجرة قاما على أثرها الطرف الثانى بطعن المجنى عليه ب3 طعنات متفرقة بالصدر بسلاح أبيض مطواة، تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لمناظرة الجثمان لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والسلاح المستخدم فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثمان لذويه لدفنه، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم أول العاشر من رمضان، من القبض على المتهمان وإحالتهما للنيابة العامة.