حبس المتهمين بسكب البنزين على شاب وحرقه بإحدى قرى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت النيابة العامة بمشتول السوق فى الشرقية، حبس شابين 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامهما بسكب بنزين علي آخر لخلافات قديمة بينهما.

البداية عندما تلقي اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بوصول "م. ع" 33 سنة مقيم عزبة سليم التابعة لمركز مشتول السوق مصاب بحروق متفرقة بالجسم .

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق لفحص البلاغ، وبالتحري تبين وجود خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهمين وتم حلها، لكنهما تربصا للمجنى عليه وقاما بسكب البنزين علي المجني عليه، واشعلا النيران فيه ولاذا بالفرار سويا.

فيما أفاد شقيق المجني عليه، بأن المتهمين جاءا إلي منزل شقيقه وبحوزتهما زجاجة من البنزين تم سكبها عليه، ووثق الآخر المجني عليه وأشعلا النيران فيه، وتمكنت القوات من القبض علي المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.