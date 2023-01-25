جوجل تتخلى عن أكثر من 1800 موظف بكاليفورنيا بينهم 27 "معالج مساج"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت شبكة إن بي سي الأمريكية إن جوجل تخلت عن أكثر من 1800 موظف في ولاية كاليفورنيا كجزء من أكبر جولة لتسريح العمال في تاريخ الشركة.

وأعلنت جوجل المملوكة لألفابيت الجمعة الماضى أنها ستستغنى عن 12 ألف موظف أي ما يقرب من 6% من القوى العاملة بها بدوام كامل، وقالت الشبكة الأمريكية أن 1845 وظيفة أو 15% من التخفيضات كانت في كاليفورنيا.

حدث معظم التخفيض في عدد الموظفين في الولاية داخل وحول مقر الشركة في وادي السيليكون، حيث تم إلغاء حوالي 1436 وظيفة في ماونتن فيو، حيث يوجد مقر Google ، بينما كانت 119 في سان برونو ، موطن يوتيوب كما شهد بالو ألتو 53 تخفيضات، وورد في الايداعات المؤرخة في 20 يناير: "من المتوقع أن تبدأ عمليات فصل الموظفين في المرافق الناتجة عن هذا الإجراء في 31 مارس 2023".

قال متحدث باسم جوجل لقناة إن تفعيل القرار سيبدأ في مارس يرجع إلى فترة إشعار مطلوبة في كاليفورنيا، حيث يجبر WARN (قانون تعديل وإخطار العمال) أصحاب العمل على إعطاء الموظفين المتأثرين وكذلك ممثلي الولاية والمحليين إشعارًا كتابيًا مسبقًا لمدة 60 يومًا على الأقل "بإغلاق أي مصنع أو تسريح جماعي".

قال إعلان جوجل الأولي إن الشركة ستدفع للموظفين الأمريكيين "خلال فترة الإخطار الكاملة (60 يومًا على الأقل)"، وشملت عمليات التسريح أيضًا 27 معالج مساج داخلي ، منهم 24 في ماونتن فيو وثلاثة في جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس وإيرفين، وفي المجموع ، تم إجراء 177 عملية تسريح في لوس أنجلوس.

ووفقا للتقرير، لا يختلف الوضع في شركة الفابيت عن غيرها من الشركات التي تتعامل مع تباطؤ النمو ومخاطر الركود المتوقع، وفي اجتماع موسع قال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي للشركة اثتاء تلقيه اسئله من الموظفين الذين اعربوا عن مخاوفهم بشأن المستقبل: "أتفهم أنك قلق بشأن ما سيأتي بعد ذلك لعملك من المحزن أيضًا فقدان بعض الزملاء الجيدين عبر الشركة."