جامعة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "عزبة ناصف" ضمن حياة كريمة فى المنوفية

وبناء على توجيهات الدكتوره شادن معاوية ، القائمه بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور خالد جعفر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بضرورة المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة، وبرعاية الدكتور خالد جمال، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتنفيذ الدكتوره الشيماء شفيق نجدى، منسق القوافل العلاجية لعلاج المرضي ، وبإشراف الدكتور محمد منير، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة .

وانطلاقاً من دور جامعة مدينة السادات في نشر الوعي عقدت العديد من الندوات التثقيفية وهى التغذيه السليمه لمرضى السكر، حاضر بها الدكتور محمد منير سليمة دكتوراه فى التغذية ومدير عام المشروعات البيئية بجامعة مدينة السادات، أضرار المخدرات ضمن حملة "أوعي تجرب حاضر بها أميرة الملاح، الإخصائى بالإدارة العامة للمشروعات البيئية، موقع مصر الرقمية نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية ، حاضر بها محمد عبدالخالق، باحث بالإدارة العامة للمشروعات البيئية .

‏‎وحضر الندوات 225 من أهالى القرية ، كما شملت القافلة الطبية تخصصات عيادة الأطفال ،عيادة الباطنة ،عيادة الجلدية ،عيادة الجراحة،عيادة أسنان، عيادة نساء وتوليد، عيادة تنظيم الأسرة ، عيادة الرمد ، بالإضافة إلى معمل تحاليل (دم +طفيليات) ، وجهاز أشعة عادية وأشعة للأسنان ، وتم صرف العلاج بالمجان.