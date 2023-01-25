"ثقافة الإسماعيلية" تحتفل بذكرى عيد الشرطة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مكتبة حى السلام الثقافية بالإسماعيلية محاضرة بعنوان "عظماء عبر التاريخ أبطال موقعة الاسماعيلية "، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، حيث تحدث الدكتور محمد البنهاوى كبير مذيعين إذاعة القناة عن الدور العظيم لرجال الشرطة المصرية، قائلا إن عيد الشرطة يعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون قتيلًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزى، وذلك ضمن نشاط مكتبة حى السلام تحت إشراف محسن كمال مدير الموقع.

كما نظمت مكتبة السبع آبار الثقافية محاضرة بعنوان (معركة الإسماعيلية ملحمة الشرف والفداء) بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ضمن نشاط مكتبة السبع آبار الثقافيه، ألقى المحاضرة مصطفى أحمد محمد، والذى تحدث عن مطالبة المصريين بإلغاء معاهدة 1936 وقيام الفداءيون بعمليات ضد معسكرات الاحتلال الإنجليزى تحت إشراف رجال الشرطة المصرية، وطلب الاحتلال الانجليزى من رجال الشرطة إخلاء مبنى محافظة الإسماعيلية وتسليم الأسلحة، ورفض رجال الشرطة التسليم وإصرارهم على المقاومة حتى الموت وقدموا أروع الأمثلة فى الشجاعة والانتماء للوطن، والتى أدت إلى احترام وتقدير قادة الاحتلال الانجليزى لرجال الشرطة المصرية.

ونظم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية بمناسبة عيد الشرطة تتضمنت محاضرة بعنوان أهمية دور رجال الشرطة تلاها- عرض فنى لفرقة التل الكبير للإنشاد الدينى، وذلك ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، حيث تقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بأنشطة متنوعة وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب بكافة المجالات، كما يقوم إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية بإدارة شيرين عبد الرحمن، بمجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية.