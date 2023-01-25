تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

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أعلنت السلطات التونسية إحباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم "الأربعاء" - أنه في إطار التصدي لظاهرة اجتياز الحدود البحرية خلسة تمكنت وحدات المنطقتين البحريتين بصفاقس وقرقنة التابعتان لإقليم الحرس البحري بالوسط من إحباط عدد 4 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 150 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.



وفي سياق متصل ذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني أنه للتصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني بجهات حيدرة وتالة من ضبط 26 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة.



وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.