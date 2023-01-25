تقديم الخدمة الطبية لـ 1302حالة على مدار يومين ضمن "حياة كريمة" بالإسماعيلية

كتب - السيد فلاح

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمقر الوحدة المحلية لقرية وادى الملاك والتي استهدفت أهالي القرية التابعة لمركز ومدينة التل الكبير وذلك على مدار يومي 23 و24 يناير 2023، حيث استقبلت القافلة 1302 حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأكدت أنه تم استقبال 553 مواطن بعيادة الباطنة و107 مواطن بالجراحة و62 سيدة بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 28 سيدة بالإضافة إلى استقبال 266 حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال 166 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 120 حالة.