تفاصيل إصابة 3 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بنفق قناة السويس فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم ، بين 3 سيارات ملاكي بنفق قناة السويس بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، فيما تسبب الحادث في ارتباك حركة المرور.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بمدخل نفق قناة السويس، وانتقل ضباط القسم والمرور رفقة الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات ملاكي بنفق المشار إليه، ما أسفر إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسحب السيارات من النفق وإعادة تسيير حركة المرور.

ووفقا لشهود عيان، تسبب انفجار إطار سيارة ملاكي في فقدان قائدها السيطرة عليها وتجاوزها جزيرة منتصف الطريق واصطدامها بسيارتين آخرتين بالاتجاه المعاكس، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.