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تعليم الجيزة: تأمين خروج الطلاب فى آخر يوم لامتحان الشهادة الإعدادية

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:32 ص
تعليم الجيزة: تأمين خروج الطلاب فى آخر يوم لامتحان الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها، على حضور مجالس الأمناء بالمدارس بلجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية لتأمين خروج الطلاب غدا آخر يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المديرية، أنه تم التنسيق بين كل إدارة تعليمية مع قسم الشرطة التابعة له اليوم الأربعاء وغدًا الخميس 26 يناير 2023 اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية؛ وذلك لتأمين خروج الطلاب وحرصا على أمنهم وسلامتهم بعد انتهاء الامتحان.

ووفقا لجدول الامتحانات، يودي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء الموافق 25 يناير امتحان مادة الهندسة، ويختتمون ماراثون الامتحانات غدا الخميس الموافق 26 يناير في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية والرياضية (خاص بالمدرسة السعيدية)، بـ688 لجنة وعدد (2) حالات خاصة على مستوى المحافظة.

وكان أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أكد على أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولم ترد أى شكاوى من صعوبة الامتحانات، كما أكد على حسن سير العملية الامتحانية والانضباط داخل اللجان.

ووجه مدير المديرية، على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.


امتحانات

الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية

الفصل الدراسي الأول

امتحانات الفصل الدراسي الأول

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