تعرف على أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند عام 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر والهند فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر عام 2022، والتي ارتفعت إلى 5.2 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20.8%.

ورصدت بيانات الجهاز أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الهند موزعة وفقا لما يلى:

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الهند خلال أول 10 أشهر من عام 2022

- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 878 مليون دولار.

- منتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 199.7 مليون دولار.

- أسمدة بقيمة 185.7 مليون دولار.

- ملح وكبريت وأحجار بقيمة 68.4 مليون دولار.

- قطن بقيمة 61.9 مليون دولار.

وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.5 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة تراجع بلغت 13.7%.