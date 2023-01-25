تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و897 شاحنة و58 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 373 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع ، 524 شاحنة و13 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى امل ، الحرية2 ودليلة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و 183 شاحنة حيث يستقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج بينما تغادر ثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1260 راكب بموانيها .