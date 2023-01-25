تحليل لجارديان: استقالة زعيمة نيوزيلندا يلقى بظلاله على مستقبل جاستين ترودو

كتبت رباب فتحى

أثارت استقالة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن المفاجئة الأسبوع الماضي تساؤلات جديدة حول مستقبل جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا الليبرالي الذى يتمتع بمكانة شبيهة بالمشاهير، لكن تضاءلت شعبيته في الأشهر الأخيرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ونالت أرديرن الثناء - والنقد - لقرارها التنحي قبل انتخابات أكتوبر حيث يستعد حزب العمال للقتال من أجل فترة ثالثة وسط آفاق انتخابية متضائلة.

وأثار قرارها تكهنات حول ما إذا كان تقييم أرديرن الصريح ، بأنها لم يكن لديها "ما يكفي من الغاز في الخزان" لخوض انتخابات أخرى ، يمكن أن يؤثر على كيفية نظر ترودو إلى إرثه.

كتب كاتب عمود في قناة CTV: "[هو] يقترب بشكل فظيع من لحظة أرديرن تلك ، وهي نقطة الهروب أو الترشح مرة أخرى حيث لا يزال بإمكانه الانسحاب وترك ناخبيه ، ووزارته ومجلسه الحزبي يلتفون حول آخر". وتتشابه الأخبار حول النقاط "المألوفة بشكل مخيف" مع صعود وهبوط نجم زعيمة نيوزيلندا.

بموجب اتفاق مع الحزب اليساري الديمقراطي الجديد ، المعروف باسم اتفاقية الثقة والإمداد ، من المتوقع أن يظل ترودو في السلطة حتى عام 2025. وقد قال رئيس الوزراء ، الذي قاد حزبه الليبرالي على مدى العقد الماضي ، صراحةً إنه يعتزم خوض الانتخابات الفيدرالية الرابعة له في السنوات المقبلة.

لكن بعد أن حقق ترودو فوزًا في عام 2021 ، تراجع الدعم لحكومته. يتبع الليبراليون حزب المحافظين المنافسين وتشير استطلاعات الرأي إلى أنهم سيخسرون تعددية مقاعدهم في البرلمان إذا أجريت انتخابات قريبًا. وانتقد كتاب جديد لوزير المالية السابق بيل مورنو، الذي غادر بعد خلاف عام مع رئيس الوزراء ، بشدة أسلوب إدارة ترودو وشكك في كفاءته في قضايا السياسة الرئيسية.