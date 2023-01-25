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انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة فى مادة الهندسة.. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:19 م
انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة فى مادة الهندسة.. صور مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
كتبت – مرام محمد

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تفقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، الأربعاء، عددا من لجان إدارة شمال التعليمية، لمتابعة اليوم الخامس لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول في مادة الهندسة، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت جولة مدير المديرية، تفقد لجان مدرسة المستقبل الإعدادية بنات، ومدرسة أحمد زويل الإعدادية بنات، ومدرسة رفاعة الطهطاوى.

وخلال جولته، وجه مدير المديرية، بتذليل جميع العقبات وحل كافة المشاكل التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير العملية الإمتحانية وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة، والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، مع التشديد على ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب المحمول أو أى وسائل اتصالات حتى لا يتعرض أحد منهم للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى بيان لها، على حضور مجالس الأمناء بالمدارس بلجان امتحانات جميع الإدارات التعليمية لتأمين خروج الطلاب غدا آخر يوم لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/2023، بناءً على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت المديرية، أنه تم التنسيق بين كل إدارة تعليمية مع قسم الشرطة التابعة له اليوم، الأربعاء وغدًا الخميس 26 يناير 2023 اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية؛ وذلك لتأمين خروج الطلاب وحرصا على أمنهم وسلامتهم بعد انتهاء الامتحان.

امتحانات الشهادة الاعدادية
امتحانات الشهادة الاعدادية
 
 
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية
 
 
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان الامتحانات
مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان الامتحانات
 
 
لجان الصف الثالث الإعدادي بالجيزة
لجان الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

امتحانات

امتحانات الشهادة الإعدادية

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