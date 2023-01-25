اليونان تعلن إنتاج أول طائرة قتالية بدون طيار بحلول 2025

أعلنت اليونان، الأربعاء، عزمها إنتاج أول طائرة قتالية دون طيار يتم تصنيعها محليًا، حيث ستحمل اسم "جريباس" لتكون متاحة بحلول عام 2025.
وكانت هيئة صناعة الطيران اليونانية، كشفت في سبتمبر، بالتعاون مع جامعات أرسطو في ثيسالونيكي وثيساليا وديموقريطس في تراقيا، عن بدء إنتاج أول طائرة دون طيار محليا في البلاد، تحت مسمى "أركيتاس".
ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع جريباس في غضون العامين المقبلين، وإنتاج نسخة مصغرة عام 2025.
ونقل موقع ديفنس نيوز عن نيكوس كوكلاس، مدير الأبحاث والتصميم والبرامج الجديدة بهيئة صناعات الطيران اليونانية قوله، إن "الجامعات ستساهم بتخصصها في مجالات محددة فيما يتعلق بالجزء غير التشغيلي للطائرة دون طيار، في حين سيتم تغطية جوانب الاعتماد والتكامل والمهمة حصريًا بواسطة الهيئة بصفتها المالك الوحيد للمنتج".
وأضاف كوكلاس: "ومع ذلك، ففي حالة جريباس، ستكون الطائرة نفسها والحمولة أكبر بكثير مع تصميم أكثر نمطية".
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