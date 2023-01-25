اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 09:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان تعلن إنتاج أول طائرة قتالية بدون طيار بحلول 2025

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:16 م
اليونان تعلن إنتاج أول طائرة قتالية بدون طيار بحلول 2025 اليونان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اليونان، الأربعاء، عزمها إنتاج أول طائرة قتالية دون طيار يتم تصنيعها محليًا، حيث ستحمل اسم "جريباس" لتكون متاحة بحلول عام 2025.

وكانت هيئة صناعة الطيران اليونانية، كشفت في سبتمبر، بالتعاون مع جامعات أرسطو في ثيسالونيكي وثيساليا وديموقريطس في تراقيا، عن بدء إنتاج أول طائرة دون طيار محليا في البلاد، تحت مسمى "أركيتاس".

ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من مشروع جريباس في غضون العامين المقبلين، وإنتاج نسخة مصغرة عام 2025.

ونقل موقع ديفنس نيوز عن نيكوس كوكلاس، مدير الأبحاث والتصميم والبرامج الجديدة بهيئة صناعات الطيران اليونانية قوله، إن "الجامعات ستساهم بتخصصها في مجالات محددة فيما يتعلق بالجزء غير التشغيلي للطائرة دون طيار، في حين سيتم تغطية جوانب الاعتماد والتكامل والمهمة حصريًا بواسطة الهيئة بصفتها المالك الوحيد للمنتج".

وأضاف كوكلاس: "ومع ذلك، ففي حالة جريباس، ستكون الطائرة نفسها والحمولة أكبر بكثير مع تصميم أكثر نمطية".

 
 

 


اليونان

جريباس

طائرة بدون طيار

الصناعات العسكرية باليونان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة