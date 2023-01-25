اليونان تعلن إنتاج أول طائرة قتالية بدون طيار بحلول 2025

وكالات

أعلنت اليونان، الأربعاء، عزمها إنتاج أول طائرة قتالية دون طيار يتم تصنيعها محليًا، حيث ستحمل اسم "جريباس" لتكون متاحة بحلول عام 2025.

وكانت هيئة صناعة الطيران اليونانية، كشفت في سبتمبر، بالتعاون مع جامعات أرسطو في ثيسالونيكي وثيساليا وديموقريطس في تراقيا، عن بدء إنتاج أول طائرة دون طيار محليا في البلاد، تحت مسمى "أركيتاس".