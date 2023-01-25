النقل: تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بتكلفة 3 مليارات جنيه

أكد اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن إجمالى تكاليف تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة كوبري عرب الرمل وأجهور بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي 300 مليون جنيه بطول كيلو ونصف، وهو مجهز للنقل الثقيل وحل العديد من المشاكل بسبب الكتل السكانية، وكذلك تقليل زمن الرحلة.
وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري، خلال التشغيل التجريبى لكوبرى عرب الرمل وأجهور، أن المنطقة بها كثافته سكانية عالية، والكوبري يعمل على حلها ويخدم القادم من الإسكندرية للقاهرة والعكس، واستمر العمل فيه على مدار عامين، مشيرًا إلى أن العمل كان يتم بالتزامن مع فتح الطريق ، ولم يتم وقف الطريق خلال إقامة الكوبري.
أعلن المهندس كامل الوزير- وزير النقل بدء التشغيل التجريبي لكوبري عرب الرمل واجهور بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات، حيث اشتمل المشروع الذي تم الانتهاء منه وفقا لقياسات الجودة العالية على تنفيذ كوبرى علوي بطول 1.5 كم وبعرض 12 م (ثلاث حارات مرورية) لكل اتجاة بإجمالى 24 م، بالاضافة إلى التوسعة السطحية يمين ويسار الطريق بعرض يتراوح من 5 – 8 م، وذلك للمساهمة في تخفيف الزحام عند منطقتى عرب الرمل وأجهور الرمل، ومنع تكدس السيارات المستمر أمام القريتين، وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.
وصرح الفريق مهندس وزير النقل بأن هذا المشروع يأتى في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشــاء عــدد 10 كبارى عــدد (9) كبارى علوية وعدد (1) كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الاجمالية 92 % حيث تــــم الإنتهــاء من عـــدد 6 كوبرى علوى هي (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) ، و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس ام دينار - كوبرى كوم إشو) .
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