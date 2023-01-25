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المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة يشكرون الرئيس السيسى.. صور

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:25 م
المفرج عنهم من مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الشرطة يشكرون الرئيس السيسى.. صور المفرج عنهم
كتب محمود عبد الراضي

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قدم المفرج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل الشرطة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بعد العفو عنهم وخروجهم ولقائهم ذويهم ولم شملهم.
 
وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2194) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
 
جاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 71 عاماً على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.
 
النزلاء المفرج عنهم
النزلاء المفرج عنهم

النزيلات المفرج عنهن
النزيلات المفرج عنهن

خروج النزلاء المفرج عنهم
خروج النزلاء المفرج عنهم

لحظة خروج المفرج عنهم
لحظة خروج المفرج عنهم

 


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