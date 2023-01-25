جاء ذلك خلال استقباله من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، خلال زيارته إلى الجزائر والتي تستمر لمدة يومين.



وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أن المباحثات بين الطرفين تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.



وبحسب البيان جدد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الليبيين، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات.