الكويت: الاحتفالات الوطنية للعام الجارى تحت شعار "عز وفخر"

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أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أنه من المقرر إنطلاق احتفالات الأعياد الوطنية للعام الحالي 2023، تحت شعار عز وفخر.



وقالت وزارة الإعلام الكويتية، عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم الأربعاء، أنه تم تدشين صفحة على موقع الوزارة تتضمن كافة الاستعدادات للاحتفالات الوطنية الكويتية، مشيرة إلى أن احتفالات العام الحالي عن الهوية البصرية وستكون تحت شعار (عز وفخر) التي استوحت ألوانها من روح التراث الوطني الكويتي والألوان الأساسية من علم دولة الكويت.



تجدر الإشارة إلى أن الكويت تحتفل، خلال شهر فبراير، من كل عام بالعيد الوطني الكويتي وعيد التحرير وتتضمن العديد من الفعاليات والاحتفالات الفنية والثقافية التي تستمر خلال الشهر.