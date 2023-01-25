الكهرباء تقرر سقوط مديونية عداد الكهرباء لأكثر من عام.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارا، بإلزام شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بعدم تحصيل التراكمات الموجودة لدى بعض المشتركين، نتيجة خطأ فى المحاسبة من قبل الشركة وليس بسبب المشترك ومرور أكثر من عام على هذه المديونية ولم يتم المطالبة، وذلك وفقا للقانون المدنية بسقوط تراكمات الخدمات بعد مرور أكثر من عام، وفيما يلى كل المعلومات عن التراكمات ومتى تسقط:

1- التراكمات فى قراءة عداد الكهرباء هى عبارة عن فرق كبير بين ما يقوم المشترك بسداده بانتظام شهريا وبين القراءة الفعلية الموجودة بالعداد.

2- قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقا لأحكام القانون المدنى تعديل المادة (19) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دورى الجهاز رقم 4 لسنة 2022.

3- فى حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة، تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم، ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة بالخطأ بدون فوائد.

4- إذا كانت المبالغ المحصلة من المستهلك بالخطأ بالزيادة فيتم تسويتها من الفواتير اللاحقة لتاريخ اكتشاف الخطأ.

5- أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كتاب دوري في هذا الشأن ونشره على الموقع الإلكتروني للجهاز وتم تعميمه على كافة جهات الاختصاص "شركات توزيع الكهرباء الـ9" لإلزامها بالتطبيق.

6- ساهم انتظام شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء فى تصوير العدادات فى القضاء على التراكمات وحصول شركات توزيع الكهرباء على مستحقاتها أولا بأول.