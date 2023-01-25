القوى العاملة: اختتام 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل واللغات ببورسعيد

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة ببورسعيد بشأن ختام الدورات التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ30 متدربة، فضلاً عن البرنامج التدريبي على اللغات لـ12 متدرباً، والتي انعقدت بمركز التدريب المهني بديوان عام المديرية، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب المهني 2022 / 2023.

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره للوزارة، أن المديرية اهتمت بشكل خاص بعملية التدريب المهنى وتوفير برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين بمركز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة وفقاً لمتطلبات سوق العمل بالمحافظة لتأهيل الشباب وتجهيزهم للعمل في منشىت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأشاد مدير المديرية بمدى الحرفية والمهنية التي يتمتع بها المتدربات والمتدربين فضلاً عن مخرجات التدريب وتميزها لمتدربات قسم التفصيل والخياطة وإجادة اللغة الإنجليزية من متدربى اللغات، داعياً الشباب من راغبى التدريب الالتحاق بالبرامج التى تقدمها المديرية عن طريق التسجيل بإدارة بحوث العمالة والتدريب.

حضر فعاليات ختام الدورات التدريبية محمود السقا وكيل المديرية، ومنار العوضي مدير إدارة التدريب المهني.

وفي سياق متصل، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية بشأن استكمال فعاليات "مبادرة سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت، بالتنسيق مع مستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول ثقافة السلامة والصحة المهنية وتطبيق إشتراطاتها داخل المنشآت العاملة في المحافظات .

وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية في تقريره، أن الوزارة تتبني عددا من المبادرات البناءة والتي تهدف إلي تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، كما قدم الشكر والتقدير لمستشفى الجهاز الهضمي بالمنصورة لاستضافتها للمبادرة تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .

وأشار مدير المديرية، إلى أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذا، لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية.

حضر الندوة المهندسة مي محمد السيد بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وأسماء بدران إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومدير مكتب الأمن الصناعي بالمنصورة .