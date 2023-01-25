القرية البدوية بشرم الشيخ.. انطلق نشاطها بمؤتمر المناخ ليعرف العالم تراث سيناء

شرم الشيخ ـ محمد حسين

تعد "القرية البدوية" من المشروعات البيئية الناجحة لشباب مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، التى ولدت من فعاليات مؤتمر المناخ لتعريف المشاركين بتقاليد وتراث أهل سيناء وتقدم لهم نمط معايشة يومياتهم، ولا تزال تواصل دورها فى خدمة السائحين وزوار مدينة السلام.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، افتتح القرية البدوية بالمنطقة الخضراء المقامة بحديقة السلام بشرم الشيخ قبيل انعقاد مؤتمر المناخ.

وأشاد فودة خلال الافتتاح بما ستقدمه القرية البدوية من خدمات لمختلف المشاركين والحاضرين لمؤتمر المناخ، مما يعكس طابع الحياة البدوية، ويسهم فى الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

وقال الشيخ حسين موسى، أحد الشباب القائمين على القرية لـ"اليوم السابع"، إنهم كشباب قائمين على المشروع فخورين أنه من نتاج المؤتمر ونجاحه على أرض شرم الشيخ، لافتا إلى أنهم لايزالون يواصلون دورهم بتشجيع ودعم مؤسسات الدولة والجهاز التنفيذى للمحافظة ورعاية وزارة البيئة.

وأشار إلى أن القرية البدوية خلال فعاليات مؤتمر المناخ استقبلت المشاركين من كل وفود العالم لتعريفهم بالنمط البيئي البسيط لحياة بدو جنوب سيناء من خلال معايشة مساكنهم ومأكلهم ومشربهم، ولا تزال القرية تواصل رسالتها فى هذا الجانب وتستقبل السائحين من كل دول العالم وزوار المدينة من كل المحافظات.

وأوضح أنه تم تصميم القرية بنظام بيوت أهل البادية وجلساتهم الطبيعية وحياتهم، ومن يزور المكان يعايش أجواء كأنه بين الجبال فى الصحراء، وتقدم له المأكولات الطبيعية المعدة على الجمر اضافة لمشروب القهوة والشاي والأعشاب الطبيعية .

وأوضح أنه استخدم فى التصميمات الخيام وجريد النخل ومفروشات من النسيج الطبيعى، وجميعها مكونات طبيعية صنعها سكان المكان واعيد توظيفها لتكون من مكونات المشروع، ويعمل فى خدمة زوار القرية شباب من أهل المنطقة وهو ما أتاح توفير فرص عمل .

وتابع أن القرية أصبحت واجهة للزوار لمدينة شرم الشيخ، خصوصا من دول الخليج العربى حيث الرغبة فى معايشة أجواء الطبيعة، فضلا عن اهتمام السائح الأجنبي بمعايشة طبيعة وبيئة مختلفة وجديدة بالنسبة له يريد اكتشافها.

وتابع الحديث سالم أبو صباح من أهالى مدينة شرم الشيخ بقوله، أنهم كسكان محليين سعداء بوجود مشروع يبرز تراث المكان، ويوظفه كمشروع ناجح يوفر فرص عمل ويتيح عرض مكونات من البيئة يقومون بتصنيعها.

أضاف أنهم أصبحوا ينافسون السائحين فى القدوم للقرية والاستمتاع بجلساتها وتذوق مأكولاتها الطبيعية.



القرية البدوية (1)



القرية البدوية (1)



القرية البدوية (2)



القرية البدوية (2)



القرية البدوية (3)



القرية البدوية (3)



القرية البدوية (4)



القرية البدوية (4)