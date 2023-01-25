اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 12:57 م
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القبض على متهم باحتجاز سيدة لمساومة زوجها على فدية فى مدينة نصر

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:26 م
القبض على متهم باحتجاز سيدة لمساومة زوجها على فدية فى مدينة نصر مديريه امن القاهره ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة احتجاز إحدى السيدات بالقاهرة ومطالبة زوجها بفدية مالية نظير إطلاق سراحها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (عامل - مقيم بمحافظة الجيزة)، بتوجه زوجته (تعمل فى مجال المساج والعلاج الطبيعى - مقيمة بذات العنوان) لإحدى السيدات "غير معلومة له" بشقة سكنيه كائنة بدائرة القسم لإجراء جلسة علاج طبيعى، وفى وقت لاحق ورد له اتصال هاتفى من هاتف "محدد" أقر خلاله المتصل بخطف واحتجاز زوجته ومساومته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحها.

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة إلى مكان تواجد المجنى عليها داخل شقة بعقار بدائرة القسم يقطنها كلٍ من (عاطل "له معلومات جنائية" ، وزوجته"ربة منزل").

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وتبين تواجد  المجنى عليها داخل إحدى الغرف مقيدة اليدين والقدمين بحبل صحبه سالفى الذكر كما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق استدراج المجنى عليها لمحل سكنهما من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وعقب حضورها قام المتهم الأول بتهديدها باستخدام سلاح أبيض "تم ضبطه" وقيامه بالاتصال بزوجها، ومساومته على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحها، وبسؤال المجنى عليها اتهمتهما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


الداخلية

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مديريه امن القاهره



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