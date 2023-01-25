القبض على متهمين بترويج منشطات محظورة عبر صفحات فيس بوك

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لاتهامهما بالترويج لبيع المنشطات المحظور تداولها عبر موقع "فيس بوك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الأدوية والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يروج القائم عليها لبيع الأدوية والمنشطات بكافة أنواعها.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة)، وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بترويج الأدوية والمنشطات المهربة والمحظور تداولها داخل البلاد.

كما تم ضبط (مبلغ مالى "متحصلات الإتجار" - هاتفى محمول - كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها)، وبمواجهتهما أقرا بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.