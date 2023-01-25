القبض على المتهم بقتل والدته المسنة فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من كشف تفاصيل العثور على جثة مسنة، اليوم الأربعاء، بها طلق نارى بقرية كوم جابر التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، بعد نقل الجثة إلى المستشفى، والقبض على المتهم.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع مسنة بطلق ناري في قرية كوم جابر بمركز أبوتشت، وتبين أن المتهم في الواقعة نجلها أطلق عليها طلق ناري بعد مشادة بينهما، وكانت قد انتقلت قوة من الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع "إنشراح.ر"، 70 عامًا، بطلق نارى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.