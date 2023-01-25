اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 08:57 ص
أكرم القصاص
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الصين والهند تحتلان صدارة الشركاء التجاريين لنيجيريا خلال الربع الأخير من 2022

الأربعاء، 25 يناير 2023 08:00 ص
الصين والهند تحتلان صدارة الشركاء التجاريين لنيجيريا خلال الربع الأخير من 2022 الصين والهند
أ ش أ

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احتلت الصين الترتيب الأول في قائمة شركاء التجارة مع نيجيريا على مستوى الاستيراد خلال الربع الأخير من العام الماضي، فيما جاءت الهند في المرتبة الأولى من ناحية الشراكة مع نيجيريا على صعيد التصدير.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني التابع للحكومة النيجيرية بلغت فاتورة الواردات النيجيرية من الصين ما قيمته 8ر2 تريليون نيرة نيجيرية مثلت نسبة 9ر29 في المائة من إجمالي قيمة واردات نيجيريا من الخارج خلال الفترة المشار إليها والبالغة 95ر6 تريليون نيرة.

وجاءت الهند في الترتيب الأول في قائمة شركاء التجارة النيجيريين على صعيد التصدير وذلك خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث بلغت الفاتورة الإجمالية صادرات نيجيريا إلى الهند 04ر949 مليار نيرة، تعادل نسبة 7ر18 في المائة من إجمالي حجم الصادرات النيجيرية إلى أسواق العالم التي بلغت 08ر5 تريليون نيرة خلال الفترة المشار إليها.

 


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