الصحة: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب الصحة على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف و638 مكتبا.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى تطورات العمل ضمن برنامج ميكنة مكاتب الصحة بالمحافظات، بما يستهدف الانتهاء من الدورة الورقية لتسجيل بيانات المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشدداً على سرعة الانتهاء من ميكنة مكاتب الصحة بالتوازي مع تطويرها ورفع كفاءتها.

وأوضح عبد الغفار تطورات العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية، وذلك بالمرحلة الأولى من المشروع التي تتضمن 251 منشآة بـ 21 محافظة من محافظات الجمهورية، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لتطوير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين بقرى محافظات مصر بالكامل.