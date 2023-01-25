اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 02:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة تطلق تحذيرا مهما حول تناول المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا

الأربعاء، 25 يناير 2023 01:07 م
الصحة تطلق تحذيرا مهما حول تناول المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا المضادات الحيوية والانفلوانزا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة هامة للمواطنين، بعدم تناول المضادات الحيوية فى علاج حالات البرد والأنفلونزا، لأن سببها فيروسى، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، حيث أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها. 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصور على أى دواء.

وأضافت وزارة الصحة، إن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبيكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 6327 صيدليا فى 11 محافظة، خلال عام 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفى إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى، لتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب شمل محافظات "القاهرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية"، حيث تم تدريب 2511 صيدليا على الصيدلة الإكلينيكية، وتدريب 1758 صيدليا على البرامج الرقابية، إلى جانب عقد 41 دورة تدريبية فى البرامج الإدارية لـ 1088 صيدليا.

وأشار عبد الغفار إلى بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتى تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير، للصيادلة العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

تحذير وزارة الصحة
تحذير وزارة الصحة

 


الصحة

المضادات الحيوية

كورونا

البكتيريا

خليك واعى

خليك واعي



الموضوعات المتعلقة

"هيئة الدواء" تطلق تحذيرا هاما حول المضادات الحيوية ومدة صلاحية الأدوية

الأحد، 22 يناير 2023 04:00 ص

لماذا يجب تجنب المضادات الحيوية في حالات البرد دون استشارة طبيب؟

الجمعة، 20 يناير 2023 09:00 ص

هيئة الدواء تطلق تحذيرا هاما حول المضادات الحيوية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:40 م

مستشار الرئيس للصحة: حالات كورونا قليلة والمضاد الحيوى يؤخذ بواسطة طبيب

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:47 م

مستشار رئيس الجمهورية يتحدث عن الوضع الوبائى لـ"كورونا" فى مصر.. عوض تاج الدين لـ"اليوم السابع": الإصابات بسيطة ومتحور يوم القيامة ليس خطيرا.. وإصدار أدلة إرشادية حديثة للاستخدام الآمن للمضادات الحيوية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:00 ص

الصحة: لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى.. إنفوجراف

الإثنين، 16 يناير 2023 11:14 ص

المضادات الحيوية بانتظام تسبب تقرحات والتهابات فى الأمعاء

الإثنين، 16 يناير 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة