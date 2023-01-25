الصحة تطلق تحذيرا مهما حول تناول المضادات الحيوية لعلاج البرد والأنفلونزا

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة هامة للمواطنين، بعدم تناول المضادات الحيوية فى علاج حالات البرد والأنفلونزا، لأن سببها فيروسى، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية، حيث أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو لوقف نموها.

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات، وهو ما يتطلب استشارة الطبيب أولًا قبل الحصور على أى دواء.

وأضافت وزارة الصحة، إن زيادة مخاطر الوفاة وإطالة مدة المرض تمثل مضاعفات صحية تحدث بسبب الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، التى ينتج عنها تغيير للبيكتيريا حتى تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 6327 صيدليا فى 11 محافظة، خلال عام 2022، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والاستخدام الرشيد للدواء، وفى إطار رفع كفاءة الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى، لتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن التدريب شمل محافظات "القاهرة، الفيوم، بني سويف، الشرقية، السويس، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الغربية"، حيث تم تدريب 2511 صيدليا على الصيدلة الإكلينيكية، وتدريب 1758 صيدليا على البرامج الرقابية، إلى جانب عقد 41 دورة تدريبية فى البرامج الإدارية لـ 1088 صيدليا.

وأشار عبد الغفار إلى بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية، والتى تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من أول يناير، للصيادلة العاملين فى مستشفيات وزارة الصحة والسكان.