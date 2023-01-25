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السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى"

الأربعاء، 25 يناير 2023 04:50 م
السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى" السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان
كتب محمد الجالى

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زارت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التى شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على أعلى مستوى ممكن".
 
وأضافت السيدة انتصار السيسى:"تحية فخر وتقدير لكل القائمين على هذا المستشفى، لدورهم المؤثر والإنساني في تخفيف الألم عن أبنائنا".
 
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السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى" 
 
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جانب من الزيارة

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السيدة انتصار السيسى تزور مستشفى الأورمان وتشيد بـ"الصرح العالمى" 
 
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انتصار السيسى

مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال

السيدة انتصار السيسى

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