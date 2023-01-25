السكة الحديد تشغل غدا 4 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان

كتب سيد الخلفاوى

تشغل الهيئة القومية لسكك حديد مصر 4 قطارات اضافية على خط القاهرة أسوان، بداية من غدا الخميس ولمدة شهر، وذلك بالتزامن مع إجازة نصف العام الدراسي وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب.

وفى النقاط التالية نوضح مواعيد القطارات الجديدة المقرر تشغيلها، وفترات التشغيل.

-التشغيل سيكون مؤقت لمدة شهر من يوم 26/1/2023 حتي يوم 25/2/2023

-الـ4 قطارات مكيفة على خط القاهرة إلي أسوان والعكس.

-سيتم تشغيل قطار رقم 1936 ( VIP ) من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً اعتبارا من يوم 26/1/2023.

-سيتم تشغيل قطار رقم 1938( ثالثة مكيفة ) من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا وذلك يوم 26 يناير .

-سيتم تشغيل قطار رقم 1937 ( VIP ) من أسوان الساعة 18:50 يصل القاهرة 07:05 صباحا، اعتبارا من يوم 27/1/2023 .

-تشغيل قطار رقم 1939 ( ثالثة مكيفة ) من أسوان الساعة 22:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 11:15 صباحاً بداية من يوم 27 يناير.

-هذه القطارات ستعمل بجانب القطارات الحالية على نفس الخط.