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الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:39 ص
الرئيس السيسي ورئيس وزراء الهند يشهدان التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين الرئيس السيسى ورئيس وزراء الهند
كتب سمير حسنى

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند، التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى ضريح المهاتما غاندى ووضع إكليلًا من الزهور على قبره، وسجل الرئيس السيسى كلمة فى دفتر كبار الزوار لدى زيارة ضريح غاندى فى نيودلهى.
 
وقال الرئيس فى كلمته: "يُسعدنى أن أُعبِّر عن خالص الاعتزاز بزيارة ضريح الزعيم الهندى الراحل، المهاتْمَا غاندى، الذى شَكَّلَ علامةً فارقة فى التاريخ الإنسانى بتجسيده لمبادئ وقيم العدالة والسلام والمُساواة ونبذ العنف، وكذلك مواقفه الوطنية الشجاعة وانحيازه غير المشروط لخيار المقاومة السلمية".
 
وأضاف الرئيس السيسى: "إِنَّ العالم أجمع يحتاج لأن يستلهم هذه المبادئ السامية التى ساهمت فى وحدة ونهضة الأمة الهندية، والتى نؤمن ونتمسك بها فى مصر عبر مُختلف العصور والأزمان. إِنَّ مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وتاريخية مُشتركة، وتتشابهان فى التزامهما الراسخ بنشر الأمن والسلام والاستقرار ودعم جهود التنمية والرخاء والعمران".

الرئيس السيسي

السيسي

الهند

زيارة الرئيس السيسي الى الهند

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