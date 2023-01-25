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الرئيس السيسي: مصر والهند تتشاركان فى البعد الحضارى

الأربعاء، 25 يناير 2023 09:57 ص
الرئيس السيسي: مصر والهند تتشاركان فى البعد الحضارى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته لزيارة الهند تلبية لدعوة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، مشددا على أن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري.

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء الهند، عن تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، مشيرا إلى أن انتشار العنف والإرهاب يمثلان تهديدا حقيقيا لكافة الدول فى جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه اتفق مع رئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

تابع الرئيس السيسي: تعزيز التعاون في المجال الأمني الحيوي فلا تنمية دون استقرار أمني، داعيا رئيس وزراء الهند إلى زيارة مصر فى أقرب وقت.

 


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الهند

زيارة الرئيس السيسي الى الهند

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