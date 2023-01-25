الرئيس السيسى يؤكد على قوة العلاقات بين مصر والهند.. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر بمختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة في مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها وما أبدته شركات هندية متخصصة في مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات في مصر.
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندى بالعاصمة نيودلهى..
مصر والهند تتشاركان فى البعد الحضارى
تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند
انتشار العنف والإرهاب يمثل تهديدا حقيقيا لكل الدول فى جميع أنحاء العالم
اتفقت مع رئيس وزراء الهند على تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب
أدعو رئيس وزراء الهند إلى زيارة مصر فى أقرب وقت
مواصلة العمل على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين
تعظيم الاستفادة المشتركة للقدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية لبلدينا
تطلعنا إلى زيادة الاستثمارات الهندية بمصر خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
اتفقت على تعزيز التعاون فى المجالات المختلفة والجديدة ومن بينها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر
تعزيز التعاون الاستراتيجى فى عدة مجالات أخرى منها الزراعة والتعليم العالى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبرانى وصناعة الكيماويات والأسمدة والأدوية
ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة فى كلا البلدين خاصة تطوير الصناعة المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ترحيبنا الكامل لاستقبال المزيد من السائحين من الهند
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