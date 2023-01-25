اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 يناير 2023 08:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: تدعيم الشراكة بين مصر والهند ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:31 ص
الرئيس السيسى: تدعيم الشراكة بين مصر والهند ركيزة مهمة للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مجمع القصر الرئاسي الهندي بنيودلهي مع سوبرامنيام جايشانكر، وزير خارجية الهند.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الهند، والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً في هذا الإطار عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الهندي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
 
من جانبه؛ رحب وزير الخارجية الهندي بزيارة الرئيس إلى نيودلهي، مؤكداً أنها ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، خاصةً في ظل التزام الحكومة الهندية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وكذلك التعاون الأمنى والعسكري.

الرئيس السيسي

زيارة الرئيس السيسي للهند

العلاقات المصرية الهندية

احتفالات يوم الجمهورية الهندية

زيارات الرئيس الخارجية



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء الهند مرحبًا بالرئيس السيسى: زيارتك تمثل سعادة هائلة لجميع الهنود

الثلاثاء، 24 يناير 2023 07:59 م

الرئيس السيسى: سعيد جدًا وفخور بزيارة الهند الصديقة والمشاركة فى الاحتفالات بيوم الجمهورية

الثلاثاء، 24 يناير 2023 08:23 م

رئيسة الجمهورية ورئيس الوزراء الهنديان يستقبلان الرئيس السيسى بساحة القصر الرئاسى

الأربعاء، 25 يناير 2023 06:25 ص

الرئيس السيسى من القصر الرئاسى الهندى: نتطلع لتحقيق أهداف مُشتركة فى مُختلف المجالات

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:01 ص

الرئيس السيسى يلتقى وزير خارجية الهند

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:22 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة