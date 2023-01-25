اليوم السابع
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الرئيس السيسى: اتفقنا على تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند

الأربعاء، 25 يناير 2023 11:43 ص
الرئيس السيسى: اتفقنا على تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الهندى
وكالات الأنباء

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر بمختلف المجالات، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بعد ما لمسناه من عزم لدى الشركات الهندية العاملة فى مصر، على مواصلة تعزيز تواجدها، وما أبدته شركات هندية متخصصة فى مجالات واعدة من اهتمام لضخ استثمارات فى مصر.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الهندى بالعاصمة نيودلهى "إن مصر والهند تتشاركان في البعد الحضاري الذي يضرب جذوره في أعماق التاريخ الإنساني، ولذا فقد اتفقنا على ضرورة تعزيز الروابط والثبات على المستوى الثقافي من خلال المشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية في كل من البلدين وعلى أهمية تيسير سبل التواصل بين شعبي البلدين لتسهيل حركة السياحة البينية من خلال تكثيف رحلات الطيران بين مصر والهند، لاسيما بين العاصمتين القاهرة ونيودلهي، حيث أكدت لدولة رئيس الوزراء على ترحيبنا الكامل في مصر باستقبال المزيد من السائحين الهنود".


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