اليوم السابع
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الأربعاء، 25 يناير 2023 12:58 م
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الداخلية تضبط مدير مطبعة بمنطقة المرج تعمل بدون تفويض

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:16 م
الداخلية تضبط مدير مطبعة بمنطقة المرج تعمل بدون تفويض حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط مطبعة بالقاهرة لتنفيذ خدمات ما بعد الطباعة للمطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة- كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) بتنفيذ خدمات ما بعد الطباعة "تكسير، لصق، سلوفان" للعديد من المطبوعات التجارية خاصة بمنتجات مستحضرات التجميل بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط عدد (55000) مطبوع تجارى "علب كرتون، ملصقات" خاصة بالعديد من مستحضرات التجميل دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.

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