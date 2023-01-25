اليوم السابع
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الداخلية تضبط كمية من المخدرات بقيمة 3.3 مليون جنيه بالقاهرة

الأربعاء، 25 يناير 2023 12:27 م
الداخلية تضبط كمية من المخدرات بقيمة 3.3 مليون جنيه بالقاهرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الداخلية في ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، حال استقلاله سيارة "ملك والده" بدائرة قسم  شرطة الشروق، وبحوزته (160 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت حوالى40 كليو جرام  - مبلغ مالى -  هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.
 
كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر)، وبحوزته (كمية من مخدرى الحشيش والآيس  - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله دراجة بخارية بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مـبلغ مالى - هاتف محمول).
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,380,000  ثلاثة مليون وثلاثمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً). 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث

حملات امنية



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