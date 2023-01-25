الداخلية تضبط المتهمين باختطاف مواطن وضربه لطلب مبلغ مالى بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية من (مالك شركتين - مقيم بدائرة المركز) باستيقافه من قبل (4 مجهولين) يستقلون سيارة حال سيره بسيارته بدائرة المركز عقب خروجه من الشركة مقر عمله، واقتياده عنوة لمكان غير معلوم لديه والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة وإرغامه على التواصل مع أهليته لطلب مبلغ مالى نظير تحريره والادعاء بأنه خاص بتعاملات تجارية دون الإفصاح عن اختطافه، وإطلاق سراحه عقب تحصلهم على ذلك المبلغ وإخباره بتركهم لسيارته بإحدى قرى دائرة مركز شرطة قليوب "عثر عليها بذات المكان".

توصلت تحريات فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" أحدهم مندوب مبيعات بإحدى الشركتين المشار إليهما ).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بمساعدة المتهم "مندوب المبيعات بالشركة المشار إليها" لاستغلاله طبيعة عمله بشركة المجنى عليه حيث استقلوا سيارة ملاكى "مستأجرة"، وارتكبوا الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وأقروا بصرفهم باقى المبلغ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.