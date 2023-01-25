اليوم السابع
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التعليم: زيارات لطلاب المدارس لمعرض الكتاب بإجازة نصف العام الدراسى

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:28 م
التعليم: زيارات لطلاب المدارس لمعرض الكتاب بإجازة نصف العام الدراسى معرض القاهرة الدولى للكتاب
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار الحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسى، سيتم تنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية وتنظيم الزيارات لمعرض القاهره الدولي للكتاب وتنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.
 
وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أول يوم فى إجازة نصف العام الدراسى السبت 28 يناير الجارى، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، مشددة على أن الخميس 26 يناير تعقد فيه امتحان الفصل الدراسى الأول ويعتبر اليوم الأخير باختبارات الفصل الدراسي الأول.
 
وأكد مجلس الوزراء استمرار أعمال الامتحانات وفقا لمواعيدها المقررة خلال إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، التى صدر قرار بها لتكون يوم الخميس 26 يناير بدلا من الأربعاء 25 يناير.
 
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلا من يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023.
 

التربية والتعليم

إجازة نصف العام

معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

اخبار مصر



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